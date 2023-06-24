Нутрициолог назвала овощ, который снижает давление и риск сердечных заболеваний

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Нутрициолог Александра Степаненко рассказала «СЭ» об овоще, который снижает давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Огурцы не только вкусны, но и полезны для здоровья. Это прекрасный источник калия и магния, которые снижают кровяное давление и уменьшают риск сердечных заболеваний», — пояснила специалист.
Также огурцы благотворно влияют на пищеварение, а дубильные вещества, полифенолы и флавоноиды в их составе поглощают свободные радикалы, оказывая противораковый эффект. Какими еще полезными свойствами обладают огурцы, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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