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Сегодня, 13:45

Нутрициолог назвала овощ, который снижает давление и риск сердечных заболеваний

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Овощи и зелень и сердце.
Фото Freepik/jcomp
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Нутрициолог Александра Степаненко рассказала «СЭ» об овоще, который снижает давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Огурцы не только вкусны, но и полезны для здоровья. Это прекрасный источник калия и магния, которые снижают кровяное давление и уменьшают риск сердечных заболеваний», — пояснила специалист.

Также огурцы благотворно влияют на пищеварение, а дубильные вещества, полифенолы и флавоноиды в их составе поглощают свободные радикалы, оказывая противораковый эффект. Какими еще полезными свойствами обладают огурцы, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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