Нутрициолог назвала овощ, помогающий при герпесе

Нутрициолог Екатерина Григорович рассказала «СЭ» о пользе помидоров. По словам специалиста, в них содержится антиоксидант ликопин, который защищает клетки от повреждений.

«Помидоры смело можно включать в рацион питания в период инфицирования герпесом. Они содержат больше лизина, чем аргинина, что позволяет подавить герпес. А еще помидоры стоит употреблять для профилактики тромбоза, потому что они разжижают кровь. Соответственно, если тромбоциты, наоборот, понижены, то их лучше исключать из меню», — сказала Григорович «СЭ».

Кроме того, нутрициолог рекомендует делать из томатов салат с растительным маслом, чтобы ликопин лучше усваивался.

Стоит также помнить, что суточная норма для людей без проблем со здоровьем составляет 1-3 плода в зависимости от размера. При этом добавлять помидоры в ежедневный рацион не стоит.

Ранее врачи рассказали о противопоказаниях к употреблению помидоров.