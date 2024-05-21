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Нутрициолог назвала полезные гаджеты для кухни
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Нутрициолог назвала полезные гаджеты для кухни

Мария Маковей
Автор
Интерьер кухни
Фото Alexander Nevmerzhitsky/istockphoto.com
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Нутрициолог Валентина Торшина считает, что диспенсер-спрей для масла — это очень полезный кухонный гаджет. По ее словам, с помощью устройства можно смазывать маслом формы для запекания, заправлять салаты. Кроме того, диспенсер-спрей помогает сократить потребление масла.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на диспенсер для меда. Так на дне устройства расположено маленькое отверстие, через которое сладость выливается аккуратными порциями.

«Любители меда знают, что хранить его в обычных банках очень неудобно: мед капает на стол, течет по краям, делая стол и руки липкими. Диспенсер решит эту проблему», — подчеркнула специалист в беседе с «СЭ».

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