Нутрициолог назвала полезный для сердца продукт

В беседе с «СЭ» нутрициолог Лидия Квашина рассказала о пользе пекинской капусты для работы сердца и кровеносной системы. По ее словам, пекинская капуста помогает образовываться красным и белым тельцам, поэтому она очень полезна для людей, страдающих анемией.

«Витамины А и К, содержащиеся в капусте, помогают вырабатывать родопсин. Это вещество влияет на свертываемость крови и отвечает за качество зрения в темное время суток«, — пояснила эксперт.

Кроме того, магний и калий, содержащиеся в овоще, улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Также специалист считает, что пекинская капуста укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С.

«Повышается резистентность барьерных тканей (кожи и слизистых оболочек) к внедрению любых внешних возбудителей (вирусов, грибов, бактерий)», — отметила нутрициолог.