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Нутрициолог назвала продукт, который противопоказан гипертоникам
Питание и еда

Сегодня, 10:05

1 мин.

Нутрициолог назвала продукт, который противопоказан гипертоникам

Мария Маковей
Автор
Ассорти солений.
Фото YinYang/istockphoto.com
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Нутрициолог Ирина Козлачкова считает, что людям, страдающим гипертонией, следует отказаться от употребления квашеной капусты. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

«В этом продукте достаточно много соли. Ее избыток может привести к задержке жидкости, отекам, повысить артериальное давление», — объясняет эксперт.

Кроме того, нутрициолог предупреждает, что квашенную капусту в умеренных количествах необходимо есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она может вызвать повышенное газообразование.

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