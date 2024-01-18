Нутрициолог назвала продукт, отказ от которого поможет похудеть

Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что отказ от продуктов с большим количеством добавленного сахара поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом она сообщила в эксклюзивном разговоре с «СЭ».

Эксперт отметила, что увлечение газировками, пакетированными соками и энергетическими напитками приводит к увеличению веса. Также много сахара может содержаться в морсах, магазинном чае, смузи, ароматизированном и растительном молоке.

«Добавленный сахар — это источник пустых калорий, которые не несут питательной ценности. Кроме того, он провоцирует желание есть больше сладкого в течение дня», — объяснила нутрициолог.

Стасюк уверяет, что отказ только от одних сладких напитков поможет заметно снизить вес. Ведь стаканчик газировки или магазинного морса по калорийности может заменить кусок торта с жирным кремом.