Нутрициолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

Нутрициолог Валентина Торшина считает, что сырой картофель замораживать нельзя. Он потемнеет и потеряет вкус, так как содержащиеся в овоще вода и крахмал плохо реагируют на холод.

«Вкус станет сильно мучным, а структура — зернистой. А вот готовый картофель, например запеченный дольками, замораживать можно», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист не советует замораживать салатную зелень (айсберг, радиччо, романо, латук). Она имеет неплотную структуру листа, содержит много воды. После разморозки превращается в скользкую массу.

«Такие овощи, как огурцы, помидоры, кабачки, редис, содержат очень много жидкости. При заморозке молекулы воды расширятся и разрушат клеточную оболочку продуктов. Поэтому после разморозки эти овощи потеряют свою структуру», — добавила Торшина.

Нутрициолог не рекомендует замораживать арбуз. Он, как и огурец, содержит много воды, поэтому после разморозки потеряет форму и вкус.

Кроме того, не стоит отправлять в морозильную камеру продукты, которые уже стали портиться. Холод не останавливает развитие бактерий, он лишь замедляет их размножение. Впоследствии человек может отравиться, если съест такую еду.