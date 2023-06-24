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Сегодня, 08:20

Нутрициолог назвала продукты, которые очистят и оздоровят кишечник

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Ананас.
Фото Freepik/8photo
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Нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», какие продукты помогут очистить и оздоровить кишечник. «Здоровый кишечник — залог здоровья пищеварительной системы и хорошего самочувствия в целом. Поэтому следует помнить о безопасных способах его очищения», — заявила специалист.

Оздоровить кишечник, по словам Елены Богатовой, поможет питание богатое клетчаткой (фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые), достаточное количество воды в рационе (не менее 8 стаканов в день) и пробиотики (йогурт, кефир). Также желательно исключить или хотя бы сократить в рационе высокообработанные продукты, жирную и жареную пищу, слишком сладкую еду, алкоголь и красное мясо. «После консультации диетолог может назначить добавки для очищения и оздоровления кишечника. Это могут быть пребиотики — волокна, которые питают полезные бактерии в кишечнике, или растительные ферменты, например, бромелайн из ананаса или папаин из папайи, а также лактулоза — пребиотик, который помогает регулировать перистальтику и облегчать процесс регулярного очищения», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, что нужно пить по утрам для здоровья кишечника.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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