Нутрициолог назвала продукты, которые помогут нормализовать гормональный фон

Терапевт и нутрициолог Анна Киреева рассказала, какие продукты помогут нормализовать гормональный фон.

По словам медика, жирные сорта рыбы полны омега-3 жирными кислотами, необходимыми организму для выработки и поддержания уровня половых гормонов тестостерона и эстрогена. Красноцветные овощи помогают усваивать эстроген, очищают организм от ненужных клеток, не давая им возможности ускорить процесс старения. Для снижения уровня тестостерона следует употреблять в пищу тыкву, тыквенные семечки и другие продукты с большим содержанием цинка.

Авокадо содержит бета-ситостерол — вещество, которое может положительно влиять на содержание холестерина в крови и помогает сбалансировать уровень кортизола. Употребление свежей рыбы и темного шоколада также способно снизить уровень его содержания в организме. Пробиотики и пребиотики, содержащиеся в ферментированных продуктах (квашеная капуста, квас и т.д.), способны повлиять на уровень инсулина.

Восполнить нехватку тиреоидных гормонов помогут продукты, богатые йодом. Его много в красной икре, морской капусте, печени трески, хурме, гречке и бразильских орехах. При этом стоит помнить, что для поддержания баланса недостаточно просто употреблять полезные продукты, необходимо исключить из своего рациона алкоголь, обработанную и жареную пищу, а также сахар и его заменители.