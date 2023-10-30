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Сегодня, 09:30

Нутрициолог назвала самый «нездоровый» вид риса

Мария Маковей
Автор
Тарелка с рисом на столе
Фото Istockphoto/bennyartist
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Белый шлифованный рис не так полезен, как другие виды этого злака, считает нутрициолог Анастасия Костомаха. Об этом она рассказала в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, из-за обработки шлифованный белый рис теряет большинство полезных свойств. Также от его употребления лучше отказаться людям с сахарным диабетом.

Кроме того, любой рис имеет свойство впитывать влагу, уже находясь в желудке, и может стать причиной запора или метеоризма.

«Важно есть рис с продуктами с клетчаткой, чтобы компенсировать такое свойство зерна», — отметила нутрициолог.

Нутрициолог также перечислила причины, по которым белый рис может быть опасен для здоровья.

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