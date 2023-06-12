Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 16:35

Нутрициолог назвала способы, которые помогут улучшить пищеварение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алена Денисова
Нутрициолог
Салат в миске.
Фото Freepik/lookstudio
Telegram Дзен

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как улучшить пищеварение. «Многим людям знакомы проблемы с пищеварением. Это сложный процесс, включающий функционирование ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника, которые транспортируют, расщепляют и всасывают питательные вещества. И его можно улучшить с помощью различных методов», — пояснила специалист.

Чтобы улучшить пищеварение Алена Денисова порекомендовала не переедать, пить достаточное количество жидкости, есть больше овощей и фруктов, при этом следить за полноценностью рациона и обязательно включить в него орехи, семечки, злаки, зелень и бобы (снабжают клетки магнием, который снижает реакцию организма на стресс), авокадо, кефир, сыр из козьего молока, шпинат (содержат глютамин, помогающий восстановить слизистую оболочку пищеварительного тракта) и специи. Важно поддерживать правильный режим питания и во время еды не торопиться. «Старайтесь больше двигаться, поскольку пищеварительный тракт представляет собой ряд мышц, постоянное движение которых способствует лучшему пищеварению. Помогут как упражнения в виде скручиваний и наклонов, так и простая дневная активность», — подытожила специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни.

Ранее мы рассказывали о пищевых добавках, которые помогут восстановить баланс ЖКТ.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказала, как еда влияет на психику