Нутрициолог назвала способы, которые помогут улучшить пищеварение

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как улучшить пищеварение. «Многим людям знакомы проблемы с пищеварением. Это сложный процесс, включающий функционирование ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника, которые транспортируют, расщепляют и всасывают питательные вещества. И его можно улучшить с помощью различных методов», — пояснила специалист.

Чтобы улучшить пищеварение Алена Денисова порекомендовала не переедать, пить достаточное количество жидкости, есть больше овощей и фруктов, при этом следить за полноценностью рациона и обязательно включить в него орехи, семечки, злаки, зелень и бобы (снабжают клетки магнием, который снижает реакцию организма на стресс), авокадо, кефир, сыр из козьего молока, шпинат (содержат глютамин, помогающий восстановить слизистую оболочку пищеварительного тракта) и специи. Важно поддерживать правильный режим питания и во время еды не торопиться. «Старайтесь больше двигаться, поскольку пищеварительный тракт представляет собой ряд мышц, постоянное движение которых способствует лучшему пищеварению. Помогут как упражнения в виде скручиваний и наклонов, так и простая дневная активность», — подытожила специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни.

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