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Сегодня, 21:45

Нутрициолог назвала суточную норму ягод годжи

Мария Маковей
Автор
Ягоды годжи на столе
Фото Almaje/istockphoto.com
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Ягоды годжи укрепляют иммунитет и защищают организм от различных инфекций и заболеваний, однако главное не переборщить с их употреблением. Об этом «СЭ» сообщила интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По ее словам, дневная порция ягод зависит от нескольких факторов: рекомендаций врача, здоровья и индивидуальных особенностей организма.

«Обычно рекомендуется потреблять от 10 до 30 граммов (1-2 столовых ложек) ягод годжи в день», — рассказывает нутрициолог.

Однако эксперт предупреждает, если у человека имеются какие-либо заболевания или он принимает лекарства, то перед употреблением плодов необходимо обязательно проконсультироваться с диетологом. Он даст индивидуальные рекомендации по норме продукта.

В чем польза и вред барбариса: рассказывает нутрициолог Екатерина Стасюк.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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