Нутрициолог объяснил, в чем польза окрошки на кефире и на квасе

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Нутрициолог Максим Антонюк рассказал о пользе окрошки на квасе и на кефире. «Окрошка считается весьма сбалансированным блюдом за счет того, что содержит как растительные ингредиенты, богатые витаминами, углеводами, микроэлементами, так и мясные, то есть источники животного белка», — пояснил специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».
Окрошка на кефире, по словам Максима Антонюка, нормализует метаболизм, оздоравливает организм, ослабленный переутомлением, неправильным питанием и вредными привычками. Кальций и витамины группы В в ее составе благотворно влияют на состояние волос и кожи, а также на нервную систему.
Окрошка на квасе также обладает полезными свойствами: стимулирует обменные процессы, положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и способна уничтожать патогенную микрофлору.
Ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на квасе и на кефире.
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