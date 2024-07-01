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Нутрициолог объяснила, чем можно заменить картофель в окрошке
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, чем можно заменить картофель в окрошке

Мария Маковей
Автор
Окрошка на столе
Фото Anastasiya Larionova/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина при приготовлении окрошки советует не бояться калорийности и крахмалистости картофеля. По ее словам, запеченный или охлажденный картофель — это отличный источник калия и резистентного крахмала. Кроме того, в овоще содержится пища для микробиоты кишечника, которая отвечает за пищеварение, передает «СЭ».

Однако эксперт не рекомендует делать картофель основным ингредиентом в окрошке, важна мера. При желании его можно заменить на нут, авокадо или сырую цветную капусту, нарезанную мелкими кубиками.

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