Нутрициолог объяснила, чем опасен репчатый лук

Нутрициолог Марина Тарантул предупреждает, что лук раздражает желудочно-кишечный тракт и может спровоцировать обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита.

«Сырой лук может вызвать дискомфорт в пищеварении, изжогу или кислотный рефлюкс (забрасывание кислоты из желудка в пищевод)», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, лук в большом количестве противопоказан тем, кто страдает ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца и высоким давлением. По словам специалиста, овощ может спровоцировать скачки артериального давления, а также разжижает кровь.

«Еще лук в любом виде токсичен для кошек и собак. От одного раза у животного, скорее всего, ничего не будет, но при систематическом поедании овощ может привести к отравлению или анемии», — подытожила нутрициолог.