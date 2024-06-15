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Нутрициолог объяснила, чем опасен репчатый лук
Питание и еда

Сегодня, 12:05

1 мин.

Нутрициолог объяснила, чем опасен репчатый лук

Мария Маковей
Автор
Лук на столе
Фото YelenaYemchuk/istockphoto.com
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Нутрициолог Марина Тарантул предупреждает, что лук раздражает желудочно-кишечный тракт и может спровоцировать обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита.

«Сырой лук может вызвать дискомфорт в пищеварении, изжогу или кислотный рефлюкс (забрасывание кислоты из желудка в пищевод)», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, лук в большом количестве противопоказан тем, кто страдает ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца и высоким давлением. По словам специалиста, овощ может спровоцировать скачки артериального давления, а также разжижает кровь.

«Еще лук в любом виде токсичен для кошек и собак. От одного раза у животного, скорее всего, ничего не будет, но при систематическом поедании овощ может привести к отравлению или анемии», — подытожила нутрициолог.

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