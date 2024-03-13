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Нутрициолог объяснила, чем опасно белое вино
Питание и еда

13 марта, 19:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, чем опасно белое вино

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Бокалы белого вина.
Фото mactrunk/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, чем белое вино опасно для организма.

«Как ни крути, белое вино — это алкоголь, который приводит к разным негативным последствиям: психическим нарушениям, заболеваниям сердца и сосудов, онкологии и даже смерти. Содержащийся в белом вине этиловый спирт способствует разрушению клеток печени и мозга, провоцирует обезвоживание организма», — объяснила эксперт.

Кроме того, кислотность белого вина намного выше, чем красного, поэтому чрезмерное употребление напитка может вызвать проблемы с пищеварением, гастрит и язву желудка.

Согласно научному исследованию, женщины, которые часто пьют белое вино, страдают кожными заболеваниями. У них чаще встречается розацеа — заболевание, характеризующееся раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.

«Белое вино обладает специальными кислотами, которые оказывают разрушающее влияние на зубную эмаль. Даже один бокал напитка в день может привести к микротрещинами неровностям, изменению цвета эмали, появлению пятен и кариеса», — заключила нутрициолог.

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