Нутрициолог объяснила, чем опасно белое вино

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, чем белое вино опасно для организма.

«Как ни крути, белое вино — это алкоголь, который приводит к разным негативным последствиям: психическим нарушениям, заболеваниям сердца и сосудов, онкологии и даже смерти. Содержащийся в белом вине этиловый спирт способствует разрушению клеток печени и мозга, провоцирует обезвоживание организма», — объяснила эксперт.

Кроме того, кислотность белого вина намного выше, чем красного, поэтому чрезмерное употребление напитка может вызвать проблемы с пищеварением, гастрит и язву желудка.

Согласно научному исследованию, женщины, которые часто пьют белое вино, страдают кожными заболеваниями. У них чаще встречается розацеа — заболевание, характеризующееся раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.

«Белое вино обладает специальными кислотами, которые оказывают разрушающее влияние на зубную эмаль. Даже один бокал напитка в день может привести к микротрещинами неровностям, изменению цвета эмали, появлению пятен и кариеса», — заключила нутрициолог.