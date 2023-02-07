0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:45

Нутрициолог объяснила, чем полезен грейпфрут на диете

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie-studio
Telegram Дзен

Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что грейпфрут отлично подходит тем, кто сидит на диете, ведь его калорийность всего 40 ккал на 100 грамм. При этом он богат витаминами группы В, С, А, Е, Р, фитонцидами, калием, магнием, флавоноидами, органическими кислотами, пектином и клетчаткой. «Благодаря богатому составу грейпфрут активизирует жировой обмен, а цитрусовый пектин помогает усвоению белка», — пояснила специалист. По ее словам, грейпфрут улучшает работу печени, снимает отечность и укрепляет иммунитет.

Также аромат грейпфрута поможет преодолеть слабость, избавиться от переутомления и снять эмоциональное раздражение, сопутствующее диете. Нарингин в составе этого цитрусового, придающий ему горчинку, нормализует уровень холестерина, а обилие клетчатки, эфирных масел и органических кислот улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Поэтому людям с повышенной кислотностью злоупотреблять грейпфрутом не стоит. Осторожнее нужно быть и аллергикам.

Какие еще продукты рекомендованы нутрициологом на диете, читайте в полной версии материала в «СЭ».

На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Диеты
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог объяснила, почему не всем можно есть авокадо