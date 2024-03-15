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Нутрициолог объяснила, чем полезен хрен
Питание и еда

15 марта, 14:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, чем полезен хрен

Мария Маковей
Автор
Корни хрена и тертый хрен.
Фото DebbiSmirnoff/istockphoto.com
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Нутрициолог Марина Тамарова считает, что содержащийся в хрене фермент лизоцим полезен для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Кроме того, сок из свежих корней растения выводит из организма лишнюю жидкость, что особенно актуально для людей, страдающих отеками и имеющих предрасположенность к развитию мочеполовых заболеваний.

По словам эксперта, в хрене очень много витамина С, по его содержанию он обгоняет апельсины и лимоны. Еще растение — источник витаминов группы В и фолиевой кислоты. А содержащийся в хрене магний благотворно влияет на состояние нервной системы и работу мышц.

«Хрен — уникальный продукт, способный принести пользу всему организму при умеренном употреблении. Он оказывает противовоспалительное действие при ОРВИ, обладает мочегонным эффектом, содержит большое количество минералов, антиоксидантов, витаминов группы В и, конечно же, клетчатки», — добавила специалист.

Также хрен стимулирует пищеварение, благотворно влияет на работу кишечника, помогает избавиться от запоров и повышает кислотность желудочного сока, передает «СЭ».

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