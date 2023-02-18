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Сегодня, 13:50

Нутрициолог объяснила, что произойдет, если не контролировать количество сахара в рационе

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Лидия Квашнина специально для «СЭ» рассказала, что самые известные болезни, вызываемые избытком сахара — это ожирение и диабет. Но их, по словам специалиста, гораздо больше.

Злоупотребление сахаром в рационе может стать причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза, заболеваний сердца и неалкогольного жирового гепатоза печени. Избыток сладостей негативно влияет на кожу, провоцируя экзему, дерматиты, аллергии и акне. «У детей обилие сахара в рационе приводит к синдромам гиперактивности и дефицита внимания. У взрослых могут возникнуть гормональные нарушения, аутоиммунные и онкологические заболевания, синдром хронической усталости и раздраженного кишечника, может также снизиться иммунитет», — подчеркнула Лидия Квашнина. Как отметила нутрициолог, у родителей, потребляющих много сахара, увеличивается риск появления потомства с синдромом Дауна.

Под какими названиями скрывается сахар в готовых продуктах, и как не превышать норму, читайте в полной версии материала «СЭ».

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Польза и вред
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