Нутрициолог объяснила, что произойдет, если не контролировать количество сахара в рационе

Нутрициолог Лидия Квашнина специально для «СЭ» рассказала, что самые известные болезни, вызываемые избытком сахара — это ожирение и диабет. Но их, по словам специалиста, гораздо больше.

Злоупотребление сахаром в рационе может стать причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза, заболеваний сердца и неалкогольного жирового гепатоза печени. Избыток сладостей негативно влияет на кожу, провоцируя экзему, дерматиты, аллергии и акне. «У детей обилие сахара в рационе приводит к синдромам гиперактивности и дефицита внимания. У взрослых могут возникнуть гормональные нарушения, аутоиммунные и онкологические заболевания, синдром хронической усталости и раздраженного кишечника, может также снизиться иммунитет», — подчеркнула Лидия Квашнина. Как отметила нутрициолог, у родителей, потребляющих много сахара, увеличивается риск появления потомства с синдромом Дауна.

Под какими названиями скрывается сахар в готовых продуктах, и как не превышать норму, читайте в полной версии материала «СЭ».