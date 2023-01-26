Нутрициолог объяснила, что такое интуитивное питание

Нутрициолог Юлия Воистинных в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что интуитивное питание помогает забыть о диетах. Такой подход позволяет человеку ориентироваться на личные потребности и ощущения, а не на диетические ограничения, подсчет калорий и выполнение предписанных кем-то норм. «Проблема классических диет заключается в том, что они сложны в выполнении и зачастую мучительны из-за строгих правил и ограничений. Поэтому чаще всего они заканчиваются срывами, возвратом к привычному питанию и обратному набору веса. Запреты, голодовки и фиксация на подсчете калорий могут также вести к тревожности и развитию расстройств пищевого поведения», — предостерегла специалист.

Интуитивное питание учит человека прислушиваться к себе — чувство голода подскажет подходящее время для приема пищи, чувство насыщения определит размер порций. «Такой стиль питания научит различать физиологический и эмоциональный голод, управлять своими эмоциями без использования еды, делать выбор в пользу качественных продуктов, наслаждаться пищей и есть осознанно, уделяя внимание каждому кусочку», — пояснила Юлия Воистинных.

Также нутрициолог отметила, что в интуитивном питании отсутствуют запреты и ограничения. «Освоив его принципы, человек научится легко и с удовольствием их придерживаться на протяжении всей жизни, что позволит всегда поддерживать желаемый вес», — резюмировала эксперт.