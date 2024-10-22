Нутрициолог объяснила, как чипсы влияют на органы пищеварения

Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с «СЭ» заявила, что в покупных чипсах практически нет полезных веществ. Это довольно калорийный продукт, в состав которого входит множество опасных соединений и добавок.



По словам эксперта, после употребления чипсов человек может почувствовать изжогу и вздутие, возможны запоры.

«Эта проблема может появиться при ежедневном употреблении чипсов. Причина кроется в отсутствии растительной клетчатки», — отметила специалист.



Кроме расстройств пищеварения, любители снеков могут столкнуться с обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита или язвы.