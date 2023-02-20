Нутрициолог объяснила, как гаджеты влияют на питание и вес

Нутрициолог Precision Nutrition Certified Юлия Воистинных специально для «СЭ» рассказала, что довольно часто во время еды люди параллельно используют телефоны, ноутбуки, смотрят телевизор или вовсе перекусывают за рабочим столом. «Когда внимание отвлечено, мы не успеваем считывать сигналы тела о насыщении и можем пропустить тот момент, когда уже достаточно наелись. Из-за этого происходит переедание, которое в долгосрочной перспективе может обернуться лишним весом», — предупредила специалист. Также, отвлекаясь на гаджеты, мы не так тщательно пережевываем еду, что может отрицательно отражаться на пищеварении.

По словам Юлии Воистинных, если мы не обращаем внимания на еду, наше тело не получает достаточного сенсорного насыщения — мы не получаем наслаждения от красивого вида блюд и сервировки стола, от запаха еды и ее вкуса. «Если в течение дня мы «пропустили» удовольствие от разноцветного салата и ароматного горячего супа, то позже будем интенсивнее желать другой яркой и вкусной пищи. Ею могут оказаться сладости, красивая выпечка или фастфуд с усилителями вкусов», — пояснила нутрициолог.

Как отметила Юлия Воистинных, поначалу отказ от использования телефона или телевизора во время еды может быть очень непростым, потому что эта привычка поддерживалась длительное время. «Внедрять новые правила питания нужно постепенно. Например, для начала откажитесь от просмотра ленты новостей за завтраком, а затем распространите эту привычку и на остальные приемы пищи», — резюмировала эксперт.

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