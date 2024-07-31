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Нутрициолог объяснила, как хранить кедровые орехи
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как хранить кедровые орехи

Мария Задорожная
Автор
Кедровые орехи
Фото Mizina/istockphoto.com
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Сертифицированный нутрициолог Олеся Шмакова в беседе с «СЭ» отметила, что кедровые орехи — это довольно полезный продукт, однако есть их нужно в умеренном количестве. По ее словам, достаточно 30 г орехов в сутки, чтобы насытить организм важными нутриентами. При этом есть кедровые орехи каждый день не стоит, иначе есть риск появления «синдрома соснового рта». Это редкое расстройство вкусовых рецепторов, которое проявляется в виде металлического привкуса во рту, который может продержаться 2-4 недели.

Кроме того, эксперт рекомендует при покупке орехов смотреть на сроки сбора. Обычно продукт собирают в сентябре и октябре, поэтому на упаковке должен быть указан этот период. Срок годности орехов в скорлупе не превышает 5-6 месяцев, очищенные плоды хранятся немного меньше — до трех месяцев.

«При покупке обращайте внимание на целостность скорлупы. Повреждений быть не должно. Хранить орехи лучше в сухом и прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи», — подытожила нутрициолог.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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