Нутрициолог объяснила, как пищевые добавки влияют на организм

Нутрициолог Дарья Тягний рассказала «СЭ», что среди негативных последствий опасных пищевых добавок могут быть аллергические реакции, злокачественные новообразования, тошнота, рвота, несварение желудка, боли в животе, камни в почках, остеопороз, снижение концентрации и увеличение риска гиперактивности у детей. Попадая в организм, пищевые добавки контактируют с другими веществами. При этом их неблагоприятное воздействие может проявиться в виде острого или хронического отравления. «На это может повлиять частота или длительность, с которой пищевые добавки поступают в организм. В некоторых случаях малые дозы вещества оказываются более опасными, если повторяются часто. Хроническое отравление происходит, когда химическое вещество обладает способностью накапливаться в организме по мере поступления», — заключила специалист.

Подробнее об опасных пищевых добавках, которые часто встречаются на этикетка продуктов, читайте в полной версии материала в «СЭ».