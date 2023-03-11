Нутрициолог объяснила, как пищевые добавки влияют на организм

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Нутрициолог Дарья Тягний рассказала «СЭ», что среди негативных последствий опасных пищевых добавок могут быть аллергические реакции, злокачественные новообразования, тошнота, рвота, несварение желудка, боли в животе, камни в почках, остеопороз, снижение концентрации и увеличение риска гиперактивности у детей. Попадая в организм, пищевые добавки контактируют с другими веществами. При этом их неблагоприятное воздействие может проявиться в виде острого или хронического отравления. «На это может повлиять частота или длительность, с которой пищевые добавки поступают в организм. В некоторых случаях малые дозы вещества оказываются более опасными, если повторяются часто. Хроническое отравление происходит, когда химическое вещество обладает способностью накапливаться в организме по мере поступления», — заключила специалист.
Подробнее об опасных пищевых добавках, которые часто встречаются на этикетка продуктов, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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