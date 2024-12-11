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Нутрициолог объяснила, как правильно есть имбирь
Питание и еда

Сегодня, 20:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно есть имбирь

Мария Задорожная
Автор
Женщина готовит чай с имбирем и лимоном
Фото fcafotodigital, iStock
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Нутрициолог Александра Степаненко рассказала «СЭ», как правильно есть имбирь. По ее словам, маринованный продукт обычно подается с суши и роллами, а также используется в маринадах для мяса и овощей. Свежий имбирь часто добавляют в чай и различные соусы. Также он используется в выпечке, разнообразных напитках, включая алкогольные, и в индийских специях, например в карри.

Однако эксперт предупредила, что свеженарезанный корень имбиря не следует подвергать длительной термообработке. Например, в чай его стоит добавлять не более чем на три минуты.


Когда дело касается молотого имбиря, его необходимо добавлять в блюда в разное время, чтобы сохранить все полезные свойства:

  • в печенье и пряники специю следует вводить в самом конце замешивания теста;

  • в горячие напитки добавлять в конце варки или уже после выключения огня;

  • в тушеное мясо идеально добавить за несколько минут до окончания приготовления.

Помимо этого, важно соблюдать умеренность в употреблении имбиря.


«В день можно использовать не больше 4-5 г свежего продукта и не больше 1-3 г молотого», — подытожила нутрициолог.

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