Нутрициолог объяснила, как правильно хранить рыбу

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как правильно хранить рыбу. По ее словам, лучше всего держать продукт в морозильной камере.



«Охлажденную рыбу, которую предстоит готовить в ближайшее время, можно обложить льдом и держать при температуре от 0 до -2°C. В таком состоянии она может пролежать около недели», — сказала эксперт.



Живую рыбу специалист советует обложить льдом и поместить в термопакет. Так рыба будет храниться около суток. Что касается замороженной рыбы, ее нужно предварительно завернуть в пергаментную бумагу и в полиэтиленовый пакет.



«Срок хранения в морозилке зависит от вида рыбы. Например, сардины не рекомендуется хранить дольше одного месяца, в то время как минтай может провести в морозилке целый год», — подытожила Денисова.