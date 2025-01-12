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Нутрициолог объяснила, как правильно хранить рыбу
Питание и еда

Сегодня, 13:15

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно хранить рыбу

Мария Задорожная
Автор
Рыба на прилавке
Фото nastya_ph, iStock
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Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как правильно хранить рыбу. По ее словам, лучше всего держать продукт в морозильной камере.

«Охлажденную рыбу, которую предстоит готовить в ближайшее время, можно обложить льдом и держать при температуре от 0 до -2°C. В таком состоянии она может пролежать около недели», — сказала эксперт.

Живую рыбу специалист советует обложить льдом и поместить в термопакет. Так рыба будет храниться около суток. Что касается замороженной рыбы, ее нужно предварительно завернуть в пергаментную бумагу и в полиэтиленовый пакет.

«Срок хранения в морозилке зависит от вида рыбы. Например, сардины не рекомендуется хранить дольше одного месяца, в то время как минтай может провести в морозилке целый год», — подытожила Денисова.

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