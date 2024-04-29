Нутрициолог объяснила, как правильно включать в рацион йодосодержащие продукты

Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ» заявила, что при включении в рацион продуктов с высоким содержанием йода следует знать несколько правил.

Так чрезмерная термическая обработка йодосодержащих продуктов (заморозка или нагревание) может привести к уменьшению количества полезного вещества. Также важно добавить в рацион железо и селен, чтобы йод правильно усваивался.

«Следует есть йодосодержащую пищу в первой половине дня, так как йод оказывает стимулирующее действие на организм», — заключила эксперт.