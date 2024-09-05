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Нутрициолог объяснила, как правильно выбирать колбасу
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно выбирать колбасу

Мария Задорожная
Автор
Копченая колбаса
Фото Алексей Филатов/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», как правильно выбирать колбасу. По ее словам, большинство производителей редко используют полностью натуральные продукты при изготовлении колбасных изделий. Например, настоящее сало заменяют растительным жиром, а мясной белок — соевым, добавляют красители.

Поэтому при выборе продукта эксперт рекомендует внимательно изучить список ингредиентов. Предпочтительнее, чтобы в составе колбасы была птица, а не свинина или сало (шпик).

«Также старайтесь выбирать изделия с наименьшим количеством всевозможных загустителей, ароматизаторов и улучшителей вкуса, а также крахмала, сои», — добавила специалист.

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