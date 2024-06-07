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Нутрициолог объяснила, как правильно выбрать черешню
Питание и еда

Сегодня, 20:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно выбрать черешню

Ксения Богданова
Черешня.
Фото istockphoto.com/anandaBGD
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Черешня обычно начинает поспевать к началу — середине июня, а к концу июля сезон обычно заканчивается. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», как правильно выбирать черешню.

По словам эксперта, во-первых, стоит ориентироваться на аромат — он должен быть приятным и насыщенным. Кроме того, хорошие ягоды всегда выглядят сочными, упругими, «пухлыми».

Квашнина рекомендует отказаться от покупки мягкой черешни, на которой есть пятна и повреждения.

Ягоду лучше всего хранить в холодильнике и не больше трех дней. Чтобы продлить этот срок, черешню можно заморозить.

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