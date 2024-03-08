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Нутрициолог объяснила, как сохранить пользу рыбы и мяса при приготовлении
Питание и еда

8 марта, 19:20

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как сохранить пользу рыбы и мяса при приготовлении

Мария Маковей
Автор
Запекание рыбы.
Фото monkeybusinessimages/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» отметила, что неправильно приготовленные мясо, рыба и птица не только теряют свои полезные свойства, но и могут быть опасны для здоровья.

«Пережаренные мясо и рыба вредны для здоровья. Они могут спровоцировать развитие различных заболеваний вплоть до онкологии», — объяснила эксперт.

Так, нежные виды рыбы специалист советует отварить или приготовить на пару с травами. Более плотную рыбу и мясо следует запекать в духовке при 120 градусах или жарить на гриле без масла. Для сохранения максимальной пользы нутрициолог рекомендует использовать специальный рукав для запекания.

Кроме того, при запекании мясо выделяет сок, в котором содержится большое количество питательных веществ. Этот сок можно использовать при приготовлении соуса, чтобы сделать его полезнее.

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