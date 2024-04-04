Нутрициолог объяснила, как вегетарианцам сохранить репродуктивное здоровье

В беседе с «СЭ» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова заявила, что при отказе от мяса организм человека испытывает нехватку опеределенных полезных веществ, а именно витамина B12, железа, кальция, цинка и омега-3 жирных кислот. По ее словам, недостаток этих веществ приводит к нарушению гормонального баланса.

Однако эксперт подчеркнула, что недостающие элементы содержатся в других продуктах. Например, жирные кислоты омега-3 есть в грецких орехах, яйцах, соевом масле и продуктах на основе сои, а также в льняном и рапсовом масле.

«Если диета не исключает яйца или молочные продукты, то при грамотном расчете можно получить необходимое количество витамина B12 из них. А если диета не исключает рыбу, то оттуда можно получить необходимый запас омега-3», — добавила нутрициолог.