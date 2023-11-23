Нутрициолог объяснила, как вода влияет на организм человека

Нутрициолог Анастасия Костомаха в разговоре с «СЭ» заявила, что именно благодаря воде питательные вещества и кислород поступают в клетки. А соблюдение питьевого режима уменьшает риск развития многих серьезных заболеваний, в том числе тромбоза.

«Без качественной воды кровь человека становится вязкой, и сердцу нужно больше времени и сил, чтобы протолкнуть ее по сосудам», — подчеркивает нутрициолог.

По словам специалиста, вода помогает нормализовать пищеварение, выводит вредные токсины, шлаки и излишки солей, очищает и увлажняет кожу, а также поддерживает мышцы в тонусе.

«Благодаря жидкой консистенции вода имеет возможность питать тело растворенными витаминами и минералами. Это помогает человеку легко адаптироваться к переменчивым внешним условиям, например, система потоотделения позволяет телу охлаждаться даже в зной», — объясняет эксперт.

Кроме того, Анастасия Костомаха считает, что вода — это природная «смазка» для суставов. Поэтому правильный питьевой режим позволяет человеку дольше сохранять гибкость тела и двигаться без болей.