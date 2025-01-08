Нутрициолог объяснила, как выбрать и хранить рис

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала «СЭ», как выбрать и правильно хранить рис. По ее словам, при покупке продукта в прозрачной упаковке необходимо внимательно рассмотреть зерна.

«Они должны быть бледновато-белого цвета. Наличие ярко-белых зерен говорит о том, что рис не дозрел и при варке останется твердым. Кроме того, они должны быть примерно одинакового размера и формы, среди них не должно быть расколотых или потрескавшихся», — объяснила эксперт.

Хранить рис специалист рекомендует в сухом, прохладном и защищенном от солнечных лучей месте. Держать продукт следует в герметично закрытом контейнере, чтобы влага и насекомые не смогли попасть в него. Также необходимо исключить контакт риса с другими продуктами, так как он отлично впитывает запахи.

«Срок хранения риса зависит от его сорта и качества, но обычно — от 6 до 12 месяцев. Перед приготовлением рекомендуется промыть зерно под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала и пыль», — подытожила Костомаха.