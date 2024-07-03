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Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть болгарский перец
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть болгарский перец

Мария Маковей
Автор
Болгарский перец
Фото Kanawa_Studio/istockphoto.com
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Нутрициолог Ольга Новоселова в разговоре с «СЭ» посоветовала людям с гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью, воспалениями толстого кишечника и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта есть болгарский перец в обработанном виде. По ее словам, в сыром виде продукт увеличивает секрецию желудочного сока.

Также эксперт предупредила, что плод относится к семейству пасленовых, которые нередко становятся причиной аллергической реакции, особенно при чрезмерном употреблении.

«Содержащиеся в перце эфирные масла могут спровоцировать кожные высыпания, сопровождающиеся зудом», — добавила специалист.

Кроме того, в болгарском перце содержатся алкалоиды, которые возбуждают нервную систему. Поэтому тем, кто страдает повышенной возбудимостью и эпилепсией, Новоселова рекомендует есть продукт с особой осторожностью.

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