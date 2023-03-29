Нутрициолог объяснила, можно ли похудеть на кашах

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», можно ли похудеть на кашах. «Чтобы похудеть, необходимо уменьшить количество потребляемых калорий в целом, заменив высококалорийные продукты на менее калорийные — это могут быть именно каши», — пояснила эксперт. При этом важно учитывать питательные вещества, чтобы не допустить дефицита белка, жиров, витаминов и минералов. В противном случае, это может негативно сказаться на здоровье, как и любая несбалансированная диета.

Также Ольга Деккер отметила, что многие каши содержат большое количество углеводов, которые при избыточном потреблении могут, напротив, вызвать увеличение массы тела вместо похудения. «Поэтому нужно следить не только за необходимым количеством питательных веществ, но и объемом каш в рационе. И обязательно учитывайте, что похудение должно происходить постепенно, чтобы не нарушить обмен веществ и не навредить здоровью», — резюмировала нутрициолог.

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