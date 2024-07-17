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Нутрициолог объяснила, можно ли похудеть на медленном питании
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, можно ли похудеть на медленном питании

Мария Задорожная
Автор
Человек ест обед
Фото vaaseenaa/istockphoto.com
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Нутрициолог Ольга Ильичева в разговоре с «СЭ» отметила, что существует быстрое и медленное питание. Быстрым называется употребление примерно 600 ккал за 6 минут, а медленным — поедание тех же продуктов за 24 минуты.

Многие начинают медленно жевать пищу, полагая, что так можно похудеть. Однако на медленном питании можно предотвратить появление лишнего веса, но снизить избыточную массу тела не получится.

Как отметила эксперт, для этого нужно создать дефицит калорий, изменить рацион и добавить физическую активность.

Также нутрициолог добавила, что ускоренное поглощение пищи может свидетельствовать о стрессовом состоянии. В таком случае, чтобы похудеть, нужно не только менять рацион, но и весь образ жизни.

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