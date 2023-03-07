Нутрициолог объяснила, почему мед не намного полезнее сахара

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», что мед состоит из фруктозы, глюкозы и некоторого количества сахарозы, которые относятся к «рафинированному сахару», и содержит их наравне с тростниковым сиропом, а также белым и тростниковым сахаром. «Высокое их потребление увеличивает риск различных заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет II типа и заболевания сердечно-сосудистой системы», — предупредила специалист. При этом мед богат флавоноидами, фенольными и органическими кислотами. «На этом все отличия заканчиваются, и мед можно назвать «пустым» продуктом, почти полностью представляющим углевод», — заявила Алена Денисова. Получить значимую пользу при умеренном употреблении, по словам нутрициолога, из меда не получится, тогда как большое его количество способно навредить.

Сколько можно есть меда, и кому его употреблять нельзя, читайте в полной версии материала в «СЭ».