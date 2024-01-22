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Нутрициолог объяснила, почему не стоит исключать хлеб из рациона
Питание и еда

Сегодня, 17:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, почему не стоит исключать хлеб из рациона

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Кусочки хлеба на белом фоне.
Фото Mizina/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» заявила, что хлеб не так опасен для здоровья человека, как говорят многие диетологи.

По ее словам, в муке содержатся полезные соединения: витамины группы В, витамин Е, фосфор, калий, кальций, магний и железо.

«Некоторые из этих микронутриентов лучше усваиваются организмом именно при употреблении хлеба. Поэтому он включен в рекомендации по питанию в развитых странах мира. Например, Всемирная организация здравоохранения советует в обязательном порядке съедать не менее 25 г хлеба в день», — рассказала эксперт.

Однако Стасюк предупредила, что налегать на белый хлеб не нужно. Суточная норма — 150 г.

Также лучше не сочетать хлеб с такими блюдами, как макароны, пельмени, картофель, каши, и с другими высокоуглеводными продуктами.

«От белого хлеба необходимо отказаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергии на пшеницу и непереносимости глютена», — добавила нутрициолог.

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