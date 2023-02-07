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Сегодня, 12:55

Нутрициолог объяснила, почему не всем можно есть авокадо

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/pvproductions
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Врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины Ирина Юзуп в беседе с изданием «АиФ» рассказала, что авокадо небезопасно есть беременным и худеющим. «Беременным женщинам следует соблюдать осторожность при употреблении авокадо, поскольку некоторые исследования показали связь между высоким потреблением авокадо и низким весом ребенка при рождении», — предупредила специалист. Дело в том, что фрукт может усваиваться организмом не до конца и даже перегружать иммунную систему, вызывая аллергию. Симптомами аллергии, по словам специалиста, будут зуд, крапивница, отек рта или горла. Распространена такая реакция преимущественно у людей с аллергией на цитрусовые и латекс.

Что касается тех, кто желает избавиться от лишнего веса, Ирина Юзуп отметила, что, налегая на авокадо, можно незаметно превысить дневную норму калорий. «Людям с ожирением следует употреблять авокадо в умеренных количествах, так как высокое содержание жира может усугубить это состояние», — пояснила нутрициолог.

Также Ирина Юзуп посоветовала не есть мякоть авокадо рядом с кожурой, поскольку в ней могут быть токсины. При правильном и умеренном потреблении, около трети фрукта в день, авокадо принесет существенную пользу вашему организму, заключила эксперт.

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Здоровье
Польза и вред
Советы и рекомендации
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