Нутрициолог объяснила, почему нельзя есть зеленый картофель

Эксклюзивно для «СЭ» парафармацевт, нутрициолог Юлия Попова рассказала, почему нельзя есть зеленый картофель. По ее словам, зелень на овоще появляется в результате фотосинтеза. Усиленно выделяется соланин, природный инсектицид, который является естественной защитой от бактерий, грибков и жуков.

«Соланин содержится в любых растениях семейства пасленовых и в нормальных, не позеленевших картофелинах тоже имеется, но в очень незначительных количествах. Однако при появлении зелени на клубне его количество и, соответственно, токсичность, возрастают многократно», — сказала эксперт.

Как отметила специалист, избыток соланина может вызвать не самые приятные ощущения. Но для токсичной дозы нужно съесть не меньше, чем два килограмма зеленого картофеля «в мундире», то есть с кожурой.

Но Попова предупреждает, что при регулярном употреблении зеленого картофеля концентрация соланина накапливается, что негативно воздействует на организм.

При отравлении позеленевшим картофелем могут быть следующие симптомы:

резь в животе, тошнота и рвота, диарея;

нарушения в работе сердца, аритмия, снижение давления;

одышка, расширение зрачков из-за угнетения нервной системы.

«Если такие симптомы появились, стоит быстро очистить желудок и незамедлительно вызвать скорую. Помогут также сорбенты и большое количество воды, можно использовать минеральную со спущенным газом», — отметила Юлия.

Нутрициолог также ответила на вопрос: «Можно ли срезать зелень и съесть остальную часть овоща?». Если позеленел небольшой участок картофеля, можно удалить его с запасом в сантиметр и отправить обрезанную картофелину на сковороду или в кастрюлю. Если же зеленью покрыто 30 и более процентов поверхности, то спасать такой клубень не стоит.