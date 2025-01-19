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Нутрициолог объяснила, почему нельзя есть зеленый картофель
Питание и еда

Сегодня, 12:15

2 мин.

Нутрициолог объяснила, почему нельзя есть зеленый картофель

Мария Задорожная
Автор
Зеленый картофель
Фото Helin Loik-Tomson, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» парафармацевт, нутрициолог Юлия Попова рассказала, почему нельзя есть зеленый картофель. По ее словам, зелень на овоще появляется в результате фотосинтеза. Усиленно выделяется соланин, природный инсектицид, который является естественной защитой от бактерий, грибков и жуков.

«Соланин содержится в любых растениях семейства пасленовых и в нормальных, не позеленевших картофелинах тоже имеется, но в очень незначительных количествах. Однако при появлении зелени на клубне его количество и, соответственно, токсичность, возрастают многократно», — сказала эксперт.

Как отметила специалист, избыток соланина может вызвать не самые приятные ощущения. Но для токсичной дозы нужно съесть не меньше, чем два килограмма зеленого картофеля «в мундире», то есть с кожурой.

Но Попова предупреждает, что при регулярном употреблении зеленого картофеля концентрация соланина накапливается, что негативно воздействует на организм.

При отравлении позеленевшим картофелем могут быть следующие симптомы:

  • резь в животе, тошнота и рвота, диарея;
  • нарушения в работе сердца, аритмия, снижение давления;
  • одышка, расширение зрачков из-за угнетения нервной системы.

«Если такие симптомы появились, стоит быстро очистить желудок и незамедлительно вызвать скорую. Помогут также сорбенты и большое количество воды, можно использовать минеральную со спущенным газом», — отметила Юлия.

Нутрициолог также ответила на вопрос: «Можно ли срезать зелень и съесть остальную часть овоща?». Если позеленел небольшой участок картофеля, можно удалить его с запасом в сантиметр и отправить обрезанную картофелину на сковороду или в кастрюлю. Если же зеленью покрыто 30 и более процентов поверхности, то спасать такой клубень не стоит.

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