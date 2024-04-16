Нутрициолог объяснила, почему нельзя покупать клубнику весной

Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивной беседе с «СЭ» отметила, что ранняя весенняя клубника выращена с помощью стимуляторов роста, например нитратов. По ее словам, чрезмерное употребление плодов с нитратами может привести к аллергиям, отравлениям, сбоям в работе ЖКТ и щитовидной железы.

«Клубника обычно обрабатывают метилбромидом и хлорпикрином. Эти химикаты срок годности плодов, но для человека крайне опасны! Они могут не только нарушить функционирование щитовидной железы, но и спровоцировать развитие онкологии», — отметила эксперт.

Также переизбыток этих химикатов может вызвать кашель, одышку, головокружение и диарею.

«Самые большие и красные ягоды, как правило, содержат больше всего нитратов. Я рекомендую дождаться сезона клубники, а если хочется полакомиться ей сейчас, то лучше взять замороженные ягоды», — добавила нутрициолог.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на цвет, запах и упаковку сезонных ягод. Так плоды должны быть ровного цвета и иметь насыщенный аромат. Покупать сезонные ягоды лучше в контейнере из натуральных материалов, например крафт или дерево.

«Ягоды, в том числе и клубника, хранятся недолго, лучше съесть продукт в первый день покупки. И не забывайте тщательно мыть ягоды перед едой», — заключила Стасюк.