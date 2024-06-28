Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, почему нельзя пропускать обед
Питание и еда

Сегодня, 13:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, почему нельзя пропускать обед

Мария Маковей
Автор
Девушка обедает
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк отметила, что в период 13.00 до 15.30 часов пищеварительная система работает на полную мощность, активно вырабатывает ферменты. Если человек решил пропустить обед или сделать его слишким легким, организм начнет давать сбои.

«К вечеру вы заметите упадок сил, будут частые срывы на перекусы, возникнет тяга к сладкому, переедание во время ужина. Кроме того, если отказ от обеда войдет в привычку, могут появиться запоры, нарушения обменных процессов и проблемы с кожей», — отметила эксперт.

Когда нет времени на приготовление обеда, нутрициолог рекомендует заказать готовые блюда в доставке. Например, овощной салат и белое мясо. Также можно брать с собой ланч-боксы.

«Заранее сформируйте свой рацион на день. Организму требуется питание и сбалансированный комплект — белки, жиры, углеводы. Не забывайте, что углеводы должны быть сложными, так как они составляют обязательную часть полноценного обеда», — заключила специалист.

Какие экзотические фрукты опасны. Какие экзотические фрукты могут быть опасны для здоровья: рассказывает нутрициолог
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Два удаления, два отменных гола, драка и Панама вынесла США. Что произошло на Кубке Америки-2024 28 июня
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее