Нутрициолог объяснила, почему нельзя пропускать обед

В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк отметила, что в период 13.00 до 15.30 часов пищеварительная система работает на полную мощность, активно вырабатывает ферменты. Если человек решил пропустить обед или сделать его слишким легким, организм начнет давать сбои.

«К вечеру вы заметите упадок сил, будут частые срывы на перекусы, возникнет тяга к сладкому, переедание во время ужина. Кроме того, если отказ от обеда войдет в привычку, могут появиться запоры, нарушения обменных процессов и проблемы с кожей», — отметила эксперт.

Когда нет времени на приготовление обеда, нутрициолог рекомендует заказать готовые блюда в доставке. Например, овощной салат и белое мясо. Также можно брать с собой ланч-боксы.

«Заранее сформируйте свой рацион на день. Организму требуется питание и сбалансированный комплект — белки, жиры, углеводы. Не забывайте, что углеводы должны быть сложными, так как они составляют обязательную часть полноценного обеда», — заключила специалист.