Нутрициолог объяснила, почему так легко переесть черешни

Нутрициолог Кристина Франц рассказала «СЭ», почему так легко переесть черешни. «Черешня отличается сладким, сочным вкусом. Ее неумеренное потребление может привести к сильному повышению сахара в крови. Поэтому людям с такими нарушениями углеводного обмена, как инсулинорезистентность и сахарный диабет, нужно ограничить ее количество», — предупредила специалист. Однако, как оказалось, сделать это не так просто. Дело в том, что в черешне содержится много фруктозы. Гормон насыщения лептин на нее не реагирует. «Сигнал «стоп» не срабатывает, и человек может сильно переесть черешни. Поэтому людям, склонным к перееданию, следует с осторожностью относиться к употреблению этой ягоды», — подчеркнула нутрициолог.

По словам Кристины Франц, исключить черешню из своего рациона нужно людям с ожирением и избыточной массой тела. «Употребление черешни стоит держать под контролем людям, снижающим вес, а также при проблемах с почками, поскольку она обладает легким мочегонным эффектом и содержит большое количество калия. Черешня исключается при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР), склонности к метеоризму, при наличии аллергии или пищевой непереносимости. Последняя может проявляться, как вздутие, нарушение стула (диарея/запор), боли в области живота, повышенное газообразование, высыпания и головная боль», — подытожила нутрициолог.

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