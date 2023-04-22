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Сегодня, 18:35

Нутрициолог объяснила, почему во время стресса нужно употреблять много жиров

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Авокадо фундук и масло
Фото Freepik/freepik
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Врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина рассказала для «СЭ», зачем во время стресса употреблять много жиров, и какие это должны быть жиры. «На фоне стресса нередко появляется желание съесть что-нибудь сладкое. Этого лучше не делать. Надо добавить в рацион продукты, содержащие ненасыщенные жиры, например, сливочное масло, масло ГХИ, оливковое и кокосовое масла, авокадо и прочее», — пояснила эксперт.

По словам Валерии Галкиной, такая потребность организма вполне естественна. «Кортизол или, как его называют — «гормон стресса» состоит из жиров. Его основа это холестерин. Чтобы восстановить баланс, дать организму ресурс и топливо для восстановления, нужно насытить его полезными жирами», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, какие еще способы помогут быстрее восстановиться после стресса.

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