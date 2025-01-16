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Нутрициолог объяснила, при каких условиях кабачок может стать ядовитым
Питание и еда

Сегодня, 17:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, при каких условиях кабачок может стать ядовитым

Мария Задорожная
Автор
Кабачки крупным планом
Фото SanerG, iStock
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Нутрициолог Наталья Фарисеева в беседе с «СЭ» заявила, что кабачки могут стать ядовитыми. По ее словам, существует опасность, связанная с прорастанием и образованием токсичных соединений в овоще.

«Кабачки могут прорастать, если они находятся в благоприятной среде. Например, при высокой влажности и температуре. При прорастании некоторых сортов кабачков происходит образование вещества, обладающего токсическими свойствами, а именно кукурбитацина, который еще и придает кабачкам горький вкус», — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что человек не будет парализован кукурбитацином через несколько минут после употребления кабачка. Но у человеческого организма нет долгосрочных защитных иммунных механизмов от токсического воздействия.

«Есть категория людей, которые мгновенно могут среагировать на токсические вещества, вырабатываемые растениями. Эти люди более чувствительны к некоторым компонентам. Симптомы отравления кукурбитацином могут варироваться от желудочных спазмов до рвоты, диареи в тяжелых случаях — озноба и лихорадки», — подчеркнула Наталья.

Чтобы избежать попадания кукурбитацина в организм, нутрициолог советует соблюдать правила выращивания и хранения кабачков. При хранении продукта избегать высокой влажности в помещении, температурных колебаний. Перед приготовлением кабачков тщательно их мыть. Если есть признаки повреждения или прорастания, овощ использовать нельзя.

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