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Сегодня, 20:45

Нутрициолог объяснила разницу между красной и белой фасолью

Мария Маковей
Автор
Фото Freepik/@azerbaijan_stockers
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Нутрициолог Надежда Дмитриева в беседе с «СЭ» рассказала об отличиях белой фасоли от красной.

По словам эксперта, фасоль друг от друга отличает цвет и текстура зерен. Красные бобы имеют более насыщенный окрас и плотную текстуру, но по содержанию питательных веществ ничем не уступают белой фасоли.

«Содержание полезных веществ в красной и белой фасоли примерно одинаково. Обе они являются источником белка, клетчатки, железа, магния и других витаминов и минералов», — подчеркивает Надежда Дмитриева.

Однако все же преимущества у красной фасоли есть. В некоторых исследованиях говорится, что в ней содержится больше антиоксидантов и она более эффективна при снижении холестерина в крови.

Ранее врач-диетолог Гинзбург рассказал о неочевидной пользе фасоли.

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