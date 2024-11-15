Нутрициолог объяснила, так ли эффективен популярный в соцсетях овсоземпик

В сети все больше набирает популярность новое средство для похудения овсоземпик. Это овсяной напиток на основе овсянки, воды и сока лайма, который, по словам пользователей, дарит чувство сытости и легкости на долгое время. Однако нутрициолог Екатерина Гузман в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявила, что слепо следовать новому тренду не стоит.

«Никакой научной информации о действии овсоземпика нет, как и самого термина. Все эти рецепты, которые активно распространяются в сети, просто маркетинговый трюк, направленный на привлечение внимания», — сказала эксперт.

Она также отметила, что из-за овсоземпика у людей формируется ложная вера в похудение без усилий. Что в дальнейшем может привести к разочарованию и потере мотивации к здоровому образу жизни. По словам Гузман, существуют и другие риски, связанные с популяризацией овсоземпика.

«Рецепт напитка исключает важные питательные вещества, что приводит к дефициту витаминов и минералов», — подчеркнула нутрициолог.

Чтобы безопасно и эффективно похудеть, Екатерина предлагает несколько практических рекомендаций:

Сбалансированное питание. Лучше всего обратиться к диетологу, который поможет составить индивидуальный план питания с учетом потребностей и целей.

Регулярные физические нагрузки также необходимо включить в распорядок дня.

Достаточное количество сна. Нужно стараться спать не менее 7-8 часов в сутки.

Отказ от алкоголя и курения — это еще два важнейших аспекта для поддержания здоровья и контроля веса.

«Не стоит верить в чудеса и искать волшебные таблетки. Лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам за помощью в похудении. Помните, что это процесс, требующий времени, усилий и дисциплины», — заключила Гузман.