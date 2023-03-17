Нутрициолог объяснила, в чем разница между оливками и маслинами

Врач-нутрициолог Елена Семиколенная в своем ТГ-канале рассказала, есть ли разница между оливками и маслинами. По словам специалиста, черные плоды оливкового дерева (они же маслины) называют зрелыми и собирают их в декабре. До этого, в октябре, получают урожай зеленых или недозрелых оливок. Однако продукт, который представлен на полках отечественных магазинов как маслины, нельзя считать спелыми оливками, подчеркнула нутрициолог, поскольку это все те же недозрелые плоды, заготовленные по специальной технологии. «Чтобы добиться однородного черного цвета, сквозь щелочной раствор с оливками пропускают кислород, а затем уже выдерживают их в рассоле. Чтобы красивый черный цвет не испарился, перед консервацией добавляют стабилизатор окраски глюконат железа», — пояснила Елена Семиколенная. По-настоящему же вызревшие оливки будут мягкими и нежными, неравномерно окрашенными в темные оттенки.

По словам нутрициолога, маслины, представленные в России, которые скорее больше оливки, не несут в себе никакого вреда, несмотря на обработку. Именно благодаря ей получается питательный, бюджетный и привлекательный продукт, резюмировала Елена Семиколенная.

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