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Сегодня, 09:05

Нутрициолог объяснила, зачем нужно есть васаби

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Суши с лососем и васаби.
Фото istockphoto.com
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Фитнес-нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала «СЭ», зачем нужно есть васаби. «Васаби — это острый зеленый соус, который часто подают в японской кухне к суши, маки, терияки из лосося и к другим блюдам. Он производится из корней растения васаби и имеет неповторимый острый вкус и аромат, которые образуются за счет синигрина, канолы и ITC-изотиоцианата. Последний способствует расширению сосудов и может даже снижать риск онкологических заболеваний», — заявила эксперт.

Среди полезных свойств васаби Олеся Платонова-Губинская отметила его тонизирующее действие: он вызывает быстрый прилив крови, обеспечивая чувство бодрости и энергии. Васаби активизирует рецепторы во рту, привнося новые оттенки в палитру вкусов и продлевая их. «Однако васаби следует употреблять умеренно, чтобы избежать нежелательных последствий. Он безусловно рекомендуется к употреблению людям без серьезных противопоказаний в небольших порциях», — подытожила фитнес-нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, какие суши и роллы можно есть даже на диете.

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Польза и вред
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