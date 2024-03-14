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Нутрициолог объяснила, зачем нужно есть яйца на завтрак
Питание и еда

14 марта, 13:05

1 мин.

Нутрициолог объяснила, зачем нужно есть яйца на завтрак

Мария Маковей
Автор
Яичница на завтрак.
Фото dusanpetkovic/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что завтрак из яиц обеспечивает организм необходимым количеством белка и аминокислот на целый день. При этом блюдо хорошо усваивается и насыщает организм, передает «СЭ».

По словам эксперта, яйца богаты холином — веществом, связанным с функциями памяти и обучения. Его нехватка может привести к проблемам с печенью, сердцем и неврологическим расстройствам.

«Яичный белок — очень легко и быстро усваивается, обеспечивает сытость на длительное время, удовлетворяет организм по аминокислотному профилю на 30% от нормы на день», — добавила специалист.

Кроме того, яйца полезны для зрения, так как содержат лютеин и зеаксантин. Именно они защищают глаза от вредного солнечного света и снижают риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.

Однако завтрак из яиц полезен не для всех. Людям с панкреатитом в стадии обострения, заболеваниями печени и желчного пузыря лучше отказаться от продукта.

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